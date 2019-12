Euronews Noite | As notícias do Mundo de 20 de dezembro de 2019

Tamanho do texto

O acordo para o Brexit aprovado na generalidade pela maioria do parlamento britânico, tornando-se cada vez mais provável a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro. Saiba tudo neste Euronews Noite, onde damos especial atenção também ao vigésimo aniversário da transferência de poderes sobre a administração de Macau, entre Portugal e a China, e à proeza do novo campeão mundial de surf, o brasileiro Ítalo Ferreira.