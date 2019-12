O surfista brasileiro Ítalo Ferreira é o novo campeão do mundo de surf. O jovem, de 25 anos, saiu vencedor do Billabong Pipe Masters, a última etapa do circuito mundial, disputada no Hawai (EUA), ao impor-se na 'bateria' final contra o anterior campeão e compatriota Gabriel Medina.

Italo Ferreira conquistou 15,56 pontos (7,83 e 7,73), contra 12,94 (7,77 e 5,17) de Medina no derradeiro duelo com Medina, que já contava no currículo com os títulos mundiais de 2014 e 2018.

Natural de Baía Formosa, no estado do Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira fechou o campeonato com 59.740 pontos, mais 3.265 do que o rival.

"Este é meu sonho. Dediquei toda minha vida para isso. Não consigo acreditar. Gabriel é um grande competidor, está de parabéns, mas esse é o meu momento", afirmou, acrescentando a expectativa de que este título possa "inspirar as pessoas".

Ítalo Ferreira, que durante a temporada conquistou os triunfos nas etapas de Peniche e de Gold Coast (Austrália), tornou-se assim o terceiro brasileiro a triunfar no mundial do surf, depois de Gabriel Medina e de Adriano de Souza.

O campeonato mundial de surf regressa agora em 2020 e já com o português Frederico Morais confirmado entre a elite.