Consultas parlamentares para formação de governo no Líbano

Tamanho do texto

Hassan Diab, o recém-nomeado primeiro-ministro libanês, iniciou, este sábado, consultas com os blocos parlamentares com vista à formação de um futuro governo estável.

Reuniu-se com o presidente do Parlamento, Nabih Berri, que insistiu na necessidade de um executivo no qual se revejam todos os grupos parlamentares.

Também se encontrou com anteriores chefes de governo, como o antecessor Saad Hariri, que não o apoiou publicamente.

Na véspera, o recém-nomeado primeiro-ministro, apoiado pelo movimento xiita Hezbollah e respetivos aliados, disse querer constituir executivo de "tecnocratas independentes", para fazer face à pior crise económica que afeta o país desde o fim da guerra civil de 1975-90.

Na frente doméstica, Diab enfrenta uma forte contestação contra a nomeação para o cargo, que aconteceu mais de dois meses depois de um movimento de protesto sem precedentes contra a classe dominante.

Este sábado, várias estradas foram bloqueadas nas regiões de Akkar e Tripoli depois da jornada de confrontos de ontem em Beirute.