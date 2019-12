Atenas: "O violador és tu"

Centenas de mulheres manifestaram-se, este domingo, em frente ao Parlamento grego, em Atenas, puseram o dedo em riste e gritaram "O violador és tu".

As mulheres seguiram o exemplo do coletivo chileno Lastesis e cantaram "Un violador en tu Camino", a música interpretada no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no dia 25 de novembro, em Santiago do Chile.

"Sinto o bater do coração de todas estas mulheres que se reuniram aqui hoje. Transmitimos uma forte mensagem à sociedade, ao patriarcado que viola constantemente as mulheres em todo o mundo", afirma uma das mulheres.

Muitas manifestantes usaram uma venda negra e um lenço amarrado ao pescoço. As mulheres argumentaram que só a solidariedade pode derrotar a opressão.

"Estamos aqui para apoiar, para enviar a nossa solidariedade às nossas irmãs no Chile, na Turquia, na Europa, na Ásia, em África, em todo o mundo... As mulheres unidas nunca serão derrotadas, as feministas unidas não serão derrotadas. Vamos esmagar o patriarcado e tudo aquilo que nos oprime", assegura uma das manifestantes.

A manifestação contou com a presença de grupos feministas, de defesa dos Direitos Humanos e dos Direitos LGBTQI. No final do protesto, foram pronunciados os nomes das mulheres que foram assassinadas na Grécia sendo, depois, feito um minuto de silêncio...