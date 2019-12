Espanha vibra com os milhões do "El Gordo"

A falta de talento vocal não demoveu alguns espanhóis de brindar e de reproduzir nas ruas, a plenos pulmões, o cântico do tradicional sorteio da lotaria de Natal.

26590 é o número do 1º prémio do "El Gordo" de 2019, que este ano terá surpreendido alguns apostadores ainda na cama. Foi anunciado oito minutos depois do início do sorteio às 9:19 minutos locais.

O Sorteio Extraordinário de Natal distribui 2.380 milhões de euros, que se repartem por vários prémios.

No primeiro prémio, cada fração com o custo de 20 euros, garante ao apostador 400 mil euros, distribuídos por décimos.

Os décimos premiados com o "El Gordo" foram comprados na maioria em Salou, Tarragona, Salamanca e em Alicante.

Como manda a tradição, é no Teatro Real de Madrid que são sorteados os números premiados. O grupo de crianças do colégio de Santo Ildefonso que os canta, não esconde a emoção de participar num evento tão emblemático à escala nacional.