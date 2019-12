Derrame de combustível nas Galápagos

Tamanho do texto

Um derrame de combustível ameaça as ilhas Galápagos. O naufrágio de uma embarcação com 2300 litros de combustível deu origem ao desastre ambiental no arquipélago que é considerado património natural da Humanidade. O Equador ativou um plano de emergência para dar resposta ao incidente e para avaliar os danos ambientais.

Elementos do exército e da polícia prontificaram-se a tentar conter o derrame e os ambientalistas ajudaram a colocar barreiras de proteção e materiais absorventes para reduzir o risco ambiental.

Segundo o Parque Nacional das Galápagos, o acidente fez um ferido e teve lugar num porto da ilha de San Cristobal. Um camião grua capotou ao transportar um contentor e provocou o naufrágio do barco.

O ecossistema único das Galápagos inspirou o biólogo Charles Darwin a desenvolver a teoria da evolução das espécies.