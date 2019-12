O Ano Cultural em Revista: festas, mortes, prémios e... a alteração climática

O ano de 2019 começou com glamour e muito fogo de artifício nas cidades de Plovdiv e Matera, as duas capitais europeias da cultura deste ano. As cidades têm ambas um património cultural rico.

Plovdiv é a segunda maior cidade da Bulgária e conta 8.000 anos de história, que remonta às civilizações celta, romana, trácia e otomana.

A cidade de Matera, no sul da Itália, é uma das cidades mais antigas do mundo. Matera é habitada desde o período neolítico, 10000 a.C.

A morte de Karl Lagerfeld em fevereiro abalou o mundo da moda e da cultura. O icónico designer, artista, fotógrafo e caricaturista alemão foi diretor criativo da casa de moda francesa Chanel durante quase quatro décadas e também diretor criativo da casa de moda italiana Fendi e da sua própria marca de moda. Lagerfeld morreu aos 85 anos.

A queda do muro de Berlim em 1989 mudou o mundo para s empre - para comemorar o trigésimo aniversário deste marco histórico, inúmeras exposições pela Europa fora deram oportuncidade aos vistantes de revisitar a história da guerra fria, de conhecer as origens do grafiti, que começou na Europa e, em particular, neste muro de Berlim e de descobrir a história da cidade através de simuladores de realidade virtual.

As acusações de assédio sexual por mais de 20 mulheres contra Plácido Domingo foram uma nuvem negra que se abateu sobre o mundo da ópera. O tenor espanhol afirmou estar a viver "um pesadelo" e negou as acusações. Plácido Domingo demitiu-se da direção da Ópera de Los Angeles e não voltará a pisar o palco da Ópera Metropolitana de Nova Iorque.

Este ano comemoraram-se os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci e a Europa celebrou, com exposiçoes e vários eventos, a vida e a obra do artista renascentista italiano. A sua obra de arte mais famosa, a Mona Lisa, regressou ao Museu do Louvre, após dez meses de restauração.

O escritor austríaco Peter Handke foi o vencedor do Prémio Nobel da Literatura, uma escolha da Academia Sueca que causou polémica. O autor foi alvo de amplas críticas pela sua negação das atrocidad es sérvias durante a guerra na ex-Jugoslávia e presença no funeral do sérvio criminoso de guerra, Slobodan Milosević.

A poeta polaca Olga Tokarczuk recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 2018 em 2019, depois da edição de 2018 do Nobel ter ficado marcada por um dos piores escândalos de agressão sexual na história da Academia Sueca.

A Bienal de Arte de Veneza apresentou as obras de 79 artistas convidados em 90 pavilhões nacionais e contou com 600.000 visitantes, um aumento de 32% em relação a 2017.

Na sua 58ª edição, a exposição internacional, dedicada ao tema May You Live in Interesting Times, teve que fechar provisóriamente uma semana antes do final da mostra em 24 de Novembro, devido a inundações sem precedentes na cidade.

O cantor e compositor americano Irving Burgie, autor da canção Banana Boat Song, também conhecida por Day-O e reproduzida por Harry Belafonte nos anos 50, faleceu aos 95 anos. O músico introduziu o ritmo caribenho do calipso nos Estados Unidos e compôs também o hino nacional da ilha de Barbados.

A artista Tina Turner completou 80 anos. A cantora alcançou fama internacional nos anos 60 com o seu então marido Ike Turner e iniciou uma carreira a solo depois dos 40 após o seu divórcio.

Até hoje vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo.

A sua vida e carreira inspiraram um musical, em cena na Broadway, no West End de Londres e em Hamburgo, na Alemanha.