Um koala no meio das chamas

Uma história com final feliz no meio da tragédia dos incêndios que lavram sem controlo há vários dias no Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália: uma equipa de bombeiros resgatou um jovem koala, que tentava escapar às chamas e se encontrava bastante desidratado.

O animal agarrou-se literalmente "com unhas e dentes" às garrafas de água fornecidas pelos socorristas.