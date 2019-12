Antevisão da mensagem real de Natal da rainha Isabel II

Tamanho do texto

Na tradicional mensagem de Natal da monarca britânica, a rainha Isabel II deixará um apelo à união e à necessidade de reconciliação, num momento em que o Reino Unido se prepara para a saída da União Europeia.

De acordo com a informação divulgada, a rainha deverá aludir aos tempos difíceis e às dificuldades atravessadas no país depois de um ano marcado pelo Brexit mas também por escândalos e mudança no seio da família real britânica.

Ao fim de três anos e meio de caos político e negociações para um acordo de brexit, o discurso deverá ainda abordar o futuro do Reino Unido fora da União Europeia.

Para muitos, 2019 foi um novo annus horribilis para a família real britânica.

A amizade e alegado envolvimento do príncipe André com o milionário Jeffrey Epstein, condenado pelo abuso sexual de menores, resultou no seu afastamento de funções oficiais da coroa.

O príncipe Harry e esposa, a norte-america Meghan Markle, tornaram público o seu desagrado perante a pressão mediática bem como a sua luta judicial contra tabloides britânicos.

Os duques de Sussex optaram também por passar o Natal com o filho de sete meses, no Canadá, quebrando a tradição da família real britânica, que se reúne em Sandringham para a época Natalícia.

A saúde do príncipe Filipe é também uma preocupação constante. O duque de Edimburgo, que conta 98 anos, começou o ano com um acidente de viação, na sequência do qual, renunciou voluntariamente à carta de condução.

O marido da rainha Isabel II foi visto em público pela última vez em maio deste ano e encontra-se mais uma vez hospitalizado, desde dia 20 de dezembro.