Confrontado com um puxão de orelhas verbal, por parte de um deputado da oposição, o ministro do Interior da República Sérvia da Bósnia, Dragan Lukac, respondeu com uma bofetada.

Alegando ter agido em legítima defesa, no calor do momento, Lukac envolveu-se numa acalorada discussão com Drasko Stanivukovic por causa de um documento selado sobre as relações da Bósnia com a NATO.

Agora enfrenta um coro de críticas da oposição, entre apelos à demissão.