Natal especial para as tropas dos EUA na Síria

Os militares norte-americanos estacionados na Síria já receberam as prendas de Natal.

Os militares que participaram no 'Holiday Express' transportaram meias recheadas com presentes para cinco bases no leste do país. No sapatinho, veio também uma banda com um reportório de músicas natalícias.

Os presentes foram doados, na sua maioria, por organizações de apoio ao exército nos EUA, assim como por igrejas e outras instituições de solidariedade social.