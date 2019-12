Tamanho do texto

Pela primeira vez desde a Revolução Francesa (1789-1799), a catedral de Norte-Dame, em Paris, não se iluminou nem se encheu de pessoas para assistir às missas da Consoada e de Natal.

O incêndio de abril que consumiu o telhado do edifício fez com que este ano as celebrações se realizassem na igreja Saint-Germain l'Auxerrois.

Os que conheceram a imponente catedral só fazem votos para que a parte afetada renasça das cinzas.