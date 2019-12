Papa Francisco apela à paz no mundo

Tamanho do texto

O Papa Francisco apelou à Paz no mundo.

Perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, na tradicional mensagem de Natal, "Urbi et Orbi", o Sumo Pontífice apelou à convivência pacífica nos vários países em guerra, em especial no Médio Oriente.

"Conforto para o amado povo sírio, que ainda não vê o fim das hostilidades que dilaceraram o país nesta década, e apoio ao povo libanês, para que saia da atual crise e redescubra a sua vocação em ser uma mensagem de liberdade e convivência harmoniosa para todos. Consolo para o Iraque, que vive tensões sociais e para o Iémen, que vive uma grave crise humana."

O Papa Francisco pediu, ainda, ao mundo que se deixe iluminar pela luz de Cristo e que combata "a escuridão dos corações humanos", que leva a conflitos armados, a perseguições religiosas, à injustiça social e ao receio dos imigrantes, um pouco por tudo o mundo: da Ásia, à América, passando pela Europa e também por África.

No final da mensagem "Urbi et Orbi", o Sumo Pontífice fez, ainda, um apelo para que se apoie e defenda os mais desfavorecidos, as crianças vítimas de violência e de abusos, e os imigrantes, um dos principais temas deste Pontificado.