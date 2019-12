Natal com os pés na água: o tufão Phanfone atingiu as Filipinas. Devido às chuvas e inundações, as autoridades pediram a milhares de pessoas para deixarem as suas casas no centro do arquipélago - atingido por rajadas de vento que chegaram aos 195 quilómetros por hora.

Milhares de pessoas passaram a véspera de Natal em escolas e abrigos. Até ao momento, não há registo de nenhuma vítima mortal, mas as equipas de resgate ainda não chegaram a algumas das zonas mais remotas.

O tufão levou à interrupção de meios de transporte aéreos e marítimas, destruiu casas, provocou a queda de árvores e mergulhou cidades na escuridão.