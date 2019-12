Novo Parlamento no Kosovo

Tamanho do texto

O novo Parlamento do Kosovo entra em funções esta quinta-feira. Na primeira sessão deve nomear formalmente um novo primeiro ministro.

Albin Kurti, do Movimento Autodeterminação venceu as eleições em outubro e é o candidato a assumir o cargo. O partido tem 29 dos 120 assentos do Parlamento.

Um assento a mais que a Liga Democrática do Kosovo. Os Estados Unidos e a União Europeia pressionaram os dois partidos a chegar a acordo que já chegaram a entendimento em relação à divisão dos ministérios.

Acredito que vamos ter uma nova era política no Kosovo. O Partido Democrático do Kosovo será a oposição, espero que em breve tenhamos também novas instituições - o que é muito importante. Kadri Veseli Liga Democrática do Kosovo

O novo governo do Kosovo deverá entrar em negociações com a Sérvia, que serão mediadas pela União Europeia, e aprovar os orçamentos do Estado para o próximo ano.

Albin Kurti parece ter conseguido a maioria graças ao apoio das minorias étnicas das comunidades turca, bósnia, cigana e egípcia.