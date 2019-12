Sete imigrantes mortos em naufrágio de barco na Turquia

Tamanho do texto

Um barco que transportava imigrantes virou-se e naufragou num lago do leste da Turquia, matando pelo menos sete pessoas a bordo. As equipas de resgate conseguiram salvar 64 pessoas.

Segundo um comunicado das autoridades, o barco transportava imigrantes no Lago de Vã e seguia para a província de Bitlis, tendo naufragado próximo da cidade de Adilcevaz.

Cinco dos imigrantes foram encontrados mortos no lago, enquanto os outros dois acabaram por falecer no hospital. Os imigrantes resgatados, oriundos do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, foram transferidos para hospitais da região ou alojados em abrigos.

As equipas de resgate e mergulhadores continuam a efectuar operações de busca.

O lago de Vã fica perto da fronteira com o Irão, de onde partem regularmente imigrantes que atravessam a Turquia, rumo à Europa.