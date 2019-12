Cargueiro encalhou na costa de Istambul

Tamanho do texto

Um navio de carga encalhou na costa de Istambul. O acidente obrigou as autoridades turcas a encerrar o estreito do Bósforo que atravessa a maior cidade da Turquia e é uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo.

Segundo as autoridades o cargueiro teve uma falha no motor, ficou fora de controlo e colidiu com a costa. O navio partiu da Ucrânia, tem 191 metros pesa quase 24 mil toneladas.

As equipas da Guarda Costeira foram mobilizadas e o navio foi rebocado. Não há registo de vítimas neste acidente.