Exportações alemãs de armas sobem para níveis de 2015

Durante três anos, as exportações de armas aprovadas pelo Governo alemão caíram.

Segundo dados do Ministério germânico da Economia, em meados de dezembro de 2019 atingiram um novo pico, ultrapassando os 7 mil 950 milhões euros de 2015.

A Hungria apresenta-se como o principal destino das exportações de armas da Alemanha. Este ano, o país liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán comprou armamento germânico no valor de mil setecentos e setenta milhões de euros.

O Executivo de Budapeste tem como objetivo multiplicar o investimento na defesa tendo, para isso, dado início a um processo de modernização das forças armadas.

Com compras na ordem dos 843 milhões de euros, a Argélia é o segundo destino do armamento fabricado na Alemanha. O Egito fecha o último lugar do pódio, com transações de 802 milhões de euros.

Os Estados Unidos da América aparecem em quarto lugar, em 2019, tendo comprado armamento alemão no valor de 651 milhões de euros.