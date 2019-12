Onda de calor atinge este fim-de-semana a Austrália

Tamanho do texto

Os incêndios na Austrália não dão tréguas e a previsão meteorológica para os próximos dias não deixa ninguém descansado. Está prevista uma onda de calor para este fim-de-semana. As autoridades estão a preparar os meios e o terreno para os dias que se avizinham.

O Comissário dos Bombeiros de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, explicou aos jornalistas que as autoridades estão conscientes do aumento das temperaturas nos próximos dias.

"Estamos a ver esta onda de calor a mover-se novamente para Nova Gales do Sul. Isso trará não só apenas o calor para fora do centro da Austrália, mas trará temperaturas a chegar aos 40 graus celsius em muitas regiões, e também traz um ar muito seco. Isso eleva os perigos de incêndio.", explica o comissário.

Os alertas deixados pelas autoridades incluem ventos fortes para este domingo.

"Sabemos que os ventos vão começar a virar para oeste e para noroeste, razão pela qual temos trabalhado tanto nesta semana, enquanto está menos calor.", explicou Shane Fitzsimmons.

Algumas cidades em Nova Gales do Sul poderão chegar aos 43 graus celsius, segundo as previsões. As condições dificultam o combate aos incêndios que tem vindo a ser feito nos últimos meses.

Até agora, arderam um total de cinco milhões de hectares de floresta, mais de 1000 casas de primeira habitação e 9 pessoas perderam a vida.