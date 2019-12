Estudantes iraquianos protestam contra classe política

Os estudantes de Bassorá saíram este sábado em protesto contra a classe política iraniana. Rejeitam que o país seja governado por um executivo com ligações ao Irão e dizem-se ao lado do presidente, que ameaçou demitir-se caso Asaad al-Eidani seja nomeado primeiro-ministro.

"Os iraquianos e o povo de Bassorá rejeitam qualquer interferência externa e a nomeação de um primeiro-ministro apoiado por partidos pró-iranianos", afirma Safaa Haitham, estudante e participante na manifestação.

Os protestos contra o governo iraquiano e a corrupção no país duram há quase três meses. De acordo com uma organização humanitária local, desde 1 de outubro as autoridades do Iraque foram responsáveis pela morte de 490 manifestantes.