A água está a sumir-se no Canal do Panamá

O Canal do Panamá luta com grandes dificuldades para manter os caudais de água necessários à navegação.

A precipitação deste ano foi 27% abaixo da média e a temperatura do Lago Gatún, principal afluente desta hidrovia, subiu cerca de 1,5 graus, levando a perdas consideráveis de água pela evaporação.

A administração do Canal diz que as mudanças climáticas são suficientemente comprovadas ao longo de todo o canal e que o grande desafio será encontrar uma solução para as necessidades de água nos próximos 50 anos.

Inaugurado em 1914, e ampliado em 2016, O Canal do Panamá, tem 80 kms de extensão; liga o Oceano Pacífico ao Caribe e agora é usado principalmente como rota de navegação pelos EUA, China e Japão.