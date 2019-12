Austrália: milhares fogem para as praias

Tamanho do texto

As autoridades australianas falam numa catástrofe sem controlo nos estados de Nova Gales do Sul e Vitória. A vaga de calor e os ventos fortes não abandonam o sudeste do país e há mais de 200 incêndios identificados.

Na cidade de Mallacoota, cerca de quatro mil moradores fugiram para a praia enquanto as chamas consumiam as suas casas e propriedades.

Em conferência de imprensa, Daniel Andrews, chefe do governo do estado de Vitória, sublinhou que salvar vidas é a prioridade mas alertou para os danos provocados pelos fogos.

“Estes incêndios, sobretudo em Gippsland, durante a noite e durante todo o dia de ontem criaram o próprio clima, o que mostra a intensidade dos fogos. Tem havido perdas muito significativas nas propriedades. Mas é muito cedo para conseguirmos dar mais informações”.

Este fim-de-semana, as autoridades pediram aos habitantes do estado de Vitória para deixarem a região mas muitas pessoas não conseguiram sair a tempo.

Os incêndios dos últimos meses na Austrália já destruíram mais de milhões de hectares de terreno e mais de mil casas. Desde setembro, pelo menos 12 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos.

As previsões da meteorologia indicam que a vaga de calor vai continuar nos próximos dias.