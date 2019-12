Presidente da Guiné-Bissau despede-se em lágrimas

José Mário Vaz chegou sorridente, mas saíu em lágrimas desta que foi a última mensagem de ano novo enquanto presidente da Guiné-Bissau. Prestes a ser subsituído no cargo, não escondeu a emoção: "Eu nunca deixarei de acreditar na Guiné-Bissau, sou soldado desta pátria, estou e estarei sempre ao serviço do nosso país e do povo guineense. Lá onde estiver, em Bissau ou na minha tabanca (aldeia), no meu escritório ou na minha bolanha, cada cidadão, cada dirigente, cada um que acredita na Guiné-Bissau poderá contar sempre comigo e com a minha solidariedade fraternal", disse, sem conter as lágrimas.

José Mário Vaz não passou à segunda volta das eleições, que se realizou domingo. Os resultados oficiais só são conhecidos esta quarta-feira, mas o partido da oposição MADEM-G15 já se felicitou pela alegada vitória do candidato Umaro Sissoco Embaló, contra o candidato do PAIGC Domigos Simões Pereira.