A tradição do banho gelado no primeiro dia do ano

Todos os anos é a mesma loucura... Muitos europeus decidem começar o ano com um banho gelado no mar, uma tradição que se cumpre desde os Países Baixos a Portugal, passando pela França.

"É fantástico. Já fui duas vezes à água. Há 10 anos que faço isto e é maravilhoso", diz o holandês Florian Vergaert.

"Sinto muito, muito frio, sobretudo, porque somos da Alemanha e lá não há um evento como este. Isto é muito especial para mim", acrescenta Nina Weilbaicher, uma turista alemã nos Países Baixos.

Em Roma, o primeiro banho do ano foi no Rio Tibre. Quatro homens, incluindo um já avô, saltaram da ponte Cavour. Uma tradição com décadas.