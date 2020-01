Europa aposta no Ambiente

Mensagens de esperança em tempos difíceis mas também de preocupação sobre o futuro das próximas gerações marcaram os discursos de Ano Novo dos líderes europeus.

Vladimir Putin

O presidente russo garantiu ao país que se ficar unido vai conseguir atingir os objetivos. Vladimir Putin falou em dias turbulentos, dinâmicos e controversos, considerando que os russos podem e devem fazer tudo para que a vida mude apenas para melhor e o pais tenha sucesso e desenvolvimento.

Angela Merkel

Naquele que poderá ter sido o último discurso de ano novo, a chanceler alemã destacou a questão das alterações climáticas. Angela Merkel sublinhou que o aumento das temperaturas é real e ameaçador e que as crises que resultam do aquecimento global são provocadas pelo homem.

Emmanuel Macron

Em Paris, pelo segundo ano consecutivo, Emmanuel Macron falou para um país em protesto contra as políticas do presidente e elogiou os franceses por estarem na vanguarda mundial no que diz respeito às questões ambientais. Macron lembrou que, em breve, é preciso fazer novas e fortes escolhas e seguir uma estratégia para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, combater o aquecimento global e trabalhar na defesa da biodiversidade. O presidente deixou um elogio aos franceses. Por não esperaram por ordens do governo e assumirem a luta pela defesa do planeta, diariamente, através de escolhas alimentares e de gestos simples.

Sergio Mattarella

Em Roma, Sergio Mattarella disse que a adesão à luta contra as alterações climáticas deve ser vista de uma forma positiva. Como um desafio sério que é preciso resolver sem mais atrasos. Mattarella afirmou que as escolhas climáticas não são importantes apenas para as gerações futuras. Representam também uma oportunidade para o desenvolvimento, emprego e criatividade, favorecendo a ligação entre indústria e investigação científica.