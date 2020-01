Kim Jong-un é elogiado por Donald Trump após revelar ameaça

Kim Jong-un divulgou às primeiras horas de 2020 a ameaça de a Coreia do Norte retomar os testes de mísseis nucleares de longo alcance suspensos em 2018 após um acordo de desnuclearização assinado com os Estados Unidos.

A revelação norte-coreana mereceu a reação de Donald Trump. Momentos antes de celebrar a passagem de ano na costa leste dos Estados Unidos, o chefe da Casa Branca elogiou o caráter do homólogo da Coreia do Norte.

As palavras de Kim Jong-un terão sido proferidas durante uma reunião do Comité Central do Partido dos Trabalhadores, realizada nos últimos quatro dias de 2019, e foram divulgadas pela agência estatal KCNA na manhã deste primeiro dia de janeiro.

À ameaça do fim da suspensão dos testes de mísseis nucleares acordada em dois mil e dezoito com os Estados Unidos, Kim Jong-un juntou também o anúncio do desenvolvimento de uma "nova arma estratégica", a ser apresentada ao mundo "num futuro próximo".

O retomar dos testes de mísseis nucleares foi justificado por Kim Jong-un com uma alegada falta de propostas dos Estados Unidos nas últimas rondas de negociações e com supostos "atos hostis" norte-americanos, concretizados através da realização de exercícios militares em conjunto com a Coreia do Sul e com a aplicação de novas sanções a Pyongyang.

Donald Trump elogia Kim

Ainda antes da passagem de ano, em Palm Beach, na Florida (14 horas depois da celebração na Coreia do Norte), o presidente dos Estados Unidos falou de Kim Jong-un e de forma elogiosa.

"Ele está a representar o país dele como eu represento o meu. Temos de fazer o que temos de fazer, mas ele assinou um contrato. Assinou um acordo sobre desnuclearização. Está assinado. Foi feito em Singapura. Considero-o um homem de palavra. Ainda temos de o confirmar, mas acho que ele é um homem de palavra", afirmou Donald Trump aos jornalistas.

O secretário de Estado Mike Pompeo disse esperar que a Coreia do Norte prefira seguir um caminho de paz e não de guerra.

"Se o Presidente Kim renegou os compromissos estabelecidos com o Presidente Trump isso será muito desapontante. Esses compromissos foram estabelecidos em troca de o Presidente Trump concordar com a não realização de exercícios militares de larga-escala. Nós cumprimos os nossos compromissos e continuamos a manter a esperança que ele (Kim Jong-un) cumpra os dele", afirmou Pompeo à estação de televisão norte-americana CBS.