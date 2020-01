Evacuadas zonas de risco na Austrália

A Austrália prepara-se para o regresso, no próximo sábado, do calor extremo e dos ventos fortes.

As autoridades dizem que a situação pode ser pior do que a registada no último dia do ano e pedem aos turistas para abandonar uma área de 250 quilómetros ao longo da costa de Nova Gales do Sul.

O responsável pelos transportes deste estado australiano disse que está em curso "a maior deslocalização em massa para fora da região".

Andrew Constance sublinha a importância de restringir a circulação às estradas principais que estão abertas e de evitar os caminhos secundários utilizados por quem quer observar as áreas queimadas.

Habitantes Isolados

Milhares de pessoas ficaram isoladas depois de abandonarem as casas e procurarem refúgio na praia de Mallacoota, no estado de Vitória

Barcos da polícia e da marinha estão destacados para a garantir o fornecimento de água, combustível e alimentos e para as operações de resgate.

O primeiro-ministro, Scott Morrison, pede calma.

Diz que "é impossível controlar um desastre natural mas considera importante controlar a resposta à catástrofe". Pede apoio para que quem está no terreno, em situação de risco, tenha condições para trabalhar.

Só na último semana, em Nova Gales do Sul e Vitoria, os dois estados mais atingidos pelos incêndios e onde há mais de 200 fogos ativos, morreram pelo menos oito pessoas.

A ministra da Defesa da Austrália já autorizou o destacamento de militares para apoiar o combate às chamas.