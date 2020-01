O funeral do general Qassem Soleimani, o homem mais poderoso das Forças Armadas do Irão, teve lugar este sábado. Foi morto, na sexta-feira, num ataque aéreo dos Estados Unidos, ordenado por Donald Trump.

As cerimónias fúnebres tiveram lugar no distrito de Kazimiya, no norte de Bagdade. No cortejo que acompanhava o caixão milhares de iraquianos de luto gritaram palavras de ordem como: "Morte à América".

Os líderes do Irão prometem vingança depois da morte do principal general do país. Em entrevista, o ministro das relações exteriores do Irão adiantou que a resposta vai acontecer no momento certo.

Depois de ataques à embaixada dos Estados Unidos em Bagdade e, para responder a eventuais retaliações, os Estados Unidos destacaram mais 3 mil militares para o Médio Oriente.

Qassem Soleimani, de 62 anos, era apontado como o responsável máximo da estratégia militar e geopolítica do Irão.