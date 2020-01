Sobe número de vítimas mortais das cheias na Indonésia

Tamanho do texto

Já são 43 as vítimas mortais das cheias na Indonésia. As equipas de resgate encontraram mais quatro corpos na sexta-feira, com a descida das águas.

Na época das monções, os rios transbordaram, deixando 182 bairros de Jacarta submersos. Houve também derrocadas nos subúrbios da cidade e em Lebak.

Estas foram as piores cheias desde 2013, quando 57 pessoas morreram na capital da Indonésia.

Com o recuo das águas, muitas pessoas começam a regressar a casa. Muitas estradas ainda estão cobertas de lama e de detritos, mas as autoridades já começaram a limpar os espaços públicos.

A eletricidade já foi restabelecida em dezenas de milhares de casas e empresas.

As autoridades revelaram que quase 400 mil pessoas procuraram refúgio nos abrigos espalhados pela área metropolitana de Jacarta quando o nível das águas atingiu o pico de seis metros em alguns pontos.