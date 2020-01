Parlamento iraquiano quer expulsar do país tropas dos EUA

Tamanho do texto

O parlamento iraquiano exige ao governo que expulse as forças da coligação lideradas pelos Estados Unidos no país, após o ataque americano que matou comandantes iranianos e iraquianos na semana passada.

A moção, apresentada por fações no Iraque que são apoiadas pelo Irão, foi votada este domingo e conta com o apoio do primeiro ministro de Bagdad.

A ser adotada, a proposta proíbe as tropas norte-americanas de usar os recursos iraquianos, desde o terreno ao espaço aéreo, até a água.

Recorde-se que cerca de 5.200 soldados americanos estão em bases iraquianas, após do pedido do governo de Bagdad em 2014 de apoio às tropas locais no combate ao Estado islâmico.

Nas ruas da capital iraquinana repetem-se os protestos contra as ações americanas.

Também em Istambul, na Turquia, centenas de pessoas manifestaram-se em frente ao consulado dos Estados Unidos, contra esta escalada da tensão e das ações militares na região.