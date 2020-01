"Aliança de paz e segurança" contra a Turquia

Uma aliança de paz e segurança está a ser erguida contra a Turquia. O anunciou do primeiro-ministro grego nos Estados Unidos. Kyriakos Mitsotakis afirma que irá alertar o Presidente Donald Trump sobre o que diz serem as violações turcas nos mares mediterrâneo e egeu.

'Vou debater com ele os grandes riscos do comportamento agressivo e ilegal da Turquia para a paz e segurança regionais. Vou reiterar que não toleramos quaisquer violações dos nossos direitos soberanos", adiantou Kyriakos Mitsotakis.

No fim de novembro, a Ancara e Tripoli concluíram um acordo que previa, para além do envio de tropas, o alargamento das fronteiras marítimas no Mediterrâneo Oriental - em detrimento da Grécia, Chipre, Egito e Israel - dando acesso à Turquia a importantes reservas de gás Natural. Este domingo a Turquia começou a enviar tropas para a Líbia com o objetivo de apoiar o Governo de União Nacional, reconhecido pela ONU e alvo desde abril de uma ofensiva do Exército Nacional Líbio do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste do país.