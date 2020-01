Arranca o julgamento de Harvey Weinstein

Começou esta segunda-feira em Nova Iorque o julgamento do produtor de cinema, Harvey Weinstein, acusado de crimes sexuais. É acusado de cinco crimes entre 2006 e 2013, entre os quais agressão sexual e violação com base em testemunhos de cerca de uma centena de mulheres, embora esteja assente nas denúncias de duas vítimas.

A queixosa Rosanna Arquette diz que "estamos nós no início do ano e da década. Acabou o tempo. Acabou o tempo do assédio sexual em todos os locais de trabalho. Acabou o tempo de culpabilizarem as sobreviventes. Acabou o tempo das desculpas vazias e sem consequências."

Se for considerado culpado, Weinstein pode ser condenado à prisão perpétua.

"Acho que a procuradoria pensa que o seu lado da história é o único que é importante e o único que conta. É isto de que se trata este julgamento, mostrar aos jurados, ao Estado de Nova Iorque e ao mundo que há muito mais do aquilo que gostariam que todos acreditassem", afirma a advogada de Defesa, Donna Rotunno.

A abertura do julgamento acontece mais de dois anos depois do escândalo que gerou o movimento #MeToo e derrubou dezenas de homens poderosos denunciados por agressões sexuais, incluindo Harvey Weinstein.