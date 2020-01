França assinala 5 anos do ataque ao Charlie Hebdo

Tamanho do texto

"Charlie Hebdo", "mercado kosher" e "Montrouge" - Há cinco anos, estes ataques terroristas realizados em três dias marcaram um ponto de não retorno, o início de uma longa série negra em França.

Pouco antes do meio-dia, a 7 de janeiro de 2015, os irmãos Kouachi invadem as instalações do jornal satírico, Charlie Hebdo. Matam doze pessoas, ferem outras quatro.

Entre as vítimas, grandes figuras da imprensa livre e irreverente. Chérif e Said Kouachi são abatidos dois dias depois.

A 8 de janeiro, Amedy Coulibaly inicia a sua odisséia. Mata um agente da polícia em Montrouge. No dia seguinte, ataca o mercado judeu e mata quatro reféns antes de ser neutralizado pela polícia.

Coulibaly afirma ser do grupo Estado Islâmico, os irmãos Kouachi seriam da Al-Qaeda da Península Arábica.

Os ataques uniram os franceses como nunca, incluindo na rejeição da censura pelo medo, quem patrocinou os ataques nunca serão, provavelmente, levados à justiça.

O julgamento que terá início em maio será o dos catorze alegados cúmplices, três permanecem a monte.

No Charlie Hebdo, a ferida permanece aberta, mas a equipa editorial, com Riis na liderança, continua na "cruzada" eterna contra políticos e religiosos, quase 14 anos após as primeiras caricaturas de Maomé.

"Publicar as caricaturas de Maomé, hoje? Poderíamos, mas que significado teriam? Acho que existem outros tipos de blasfêmias, a própria noção de blasfêmia foi infelizmente além do simples. Hoje, muitas coisas são sentidas como blasfêmia ou agressão. E, como disse anteriormente, há novas censuras, novas proibições ", afirma.

Cinco anos depois, as investigações continuam para traçar a linha de contactos feita pelos irmãos Kouachi. Talvez um dia saber-se-á mais sobre os ataques que marcaram um ponto de viragem na consciência coletiva dos franceses.