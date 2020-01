Luis Parra eleito líder da Assembleia Nacional da Venezuela

Tamanho do texto

Luis Parra foi eleito líder da Assembleia Nacional da Venezuela. Tudo na ausência de Juan Guaidó impedido de entrar no Parlamento pelas autoridades. A Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela impediu o líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, de entrar na sessão parlamentar onde seria reeleito para o cargo.

Luis Parra, antigo elemento do partido Primeiro Justiça, tomou posse e fez o juramento num ambiente de tensão vindo da parte dos deputados da oposição, mas com o apoio da bancada chavista.

Guaidó tentou garantir que todos os deputados opositores ao regime do Presidente eleito, Nicolas Maduro pudessem entrar na sessão, mas muitos ficaram bloqueados à porta do edifício do parlamento.

Os apoiantes Juan Guaidó denunciam a ilegalidade desta eleição por falta de "quorum" e falam num "golpe parlamentar".

Para Guaidó este incidente revela a ditadura que se vive no país e insistiu numa outra sessão para ser reeleito como presidente da Assembleia Nacional do país.

Juan Guaidó autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela, em janeiro de 2019. Foi reconhecido por, aproximadamente, 60 países - incluindo Portugal.