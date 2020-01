Milhões nas exéquias de Qassem Soleimani

Tamanho do texto

Milhões de pessoas participaram, em Teerão, nas exéquias do general Qassem Soleimani, que morreu na semana passada durante um ataque dos Estados Unidos da América em Bagdade, no Iraque.

Em Teerão, o relato do correspondente da euronews Hamideza Homayounifar

"O funeral deveria começar às 8 da manhã, mas desde as 6 que uma multidão se reúne aqui. São tantas pessoas que as filas duram horas, como se pode ver.

Estas pessoas vão acompanhar os carros funerários até ao aeroporto. Os caixões serão depois enviados para a cidade de Qum para o funeral. É importante dizer que ontem houve outros dois funerais, em duas cidades diferentes. Um de manhã, outro à tarde. Ambos foram acompanhados por multidões. Não é exagero dizer que este é o segundo maior funeral da história da República Islâmica do Irão, depois do funeral do Aiatola Khomenei.