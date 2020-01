Austrália devastada pelas chamas

Tamanho do texto

A arder desde setembro, as chamas já devastaram cerca de 10 milhões de hectares do território da Austrália.

Os incêndios provocaram 24 mortos, de acordo com os últimos dados das autoridades, e mais de duas mil habitações foram consumidas pelas labaredas.

O estado de Nova Gales do Sul, no sudeste da Austrália, é um dos mais sacrificados.

A quadra natalícia foi vivida em sobressalto. Justin Kam e Helena Wong viram a sua casa ser devorada pelas chamas depois de uma luta inglória.

"Enquanto estávamos a lutar na frente, no lado sul, ele veio pelo lado leste. Enquanto estávamos a lutar no lado oriental, ele veio pelo lado ocidental. (Rindo) Não se tem muitas hipóteses quando isso acontece", conta Justin Kam.

Atualmente há mais de 185 fogos ativos na Austrália, 119 estão no estado de Nova Gales do Sul. As autoridades alertam para a subida das temperaturas, previstas para os próximos dias.