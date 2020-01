Boeing 737 ucraniano despenha-se no Irão

Um Boeing 737-800 da Ukrainian International Airlines despenhou-se no Irão, pouco depois da descolagem do aeroporto de Teerão. O avião levava 176 pessoas a bordo, incluindo nove tripulantes, e dirigia-se para a capital ucraniana, Kiev. Segundo a televisão iraniana, que cita o Crescente Vermelho, não há sobreviventes do desastre. A mesma estação de televisão diz que o acidente terá sido causado por uma falha mecânica. O ministério iraniano dos transportes fala de um incêndio num dos motores do avião que terá levado o piloto a perder o controlo.

O acidente não tem, aparentemente, nada a ver com a escalada da tensão militar entre o Irão e os Estados Unidos, mas este clima de conflito e as sanções norte-americanas ao Irão podem atrapalhar a intervenção da Boeing nas investigações às causas do desastre.

Este é um modelo de avião já envolvido em vários acidentes, anterior ao 737-MAX, a versão mais recente do aparelho, que está impedida de voar há dez meses depois de dois acidentes mortais.