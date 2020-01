Carlos Ghosn acusa Nissan de provocar "provação" pela qual está a passar

Tamanho do texto

Era uma das conferências de imprensa mais aguardadas dos últimos dias mas acabou como começou, sem novidades.

Carlos Ghosn, antigo patrão da Nissan, não quis esclarecer como fugiu do Japão e limitou-se, grosso modo, a repetir aquilo que já tinha escrito no comunicado enviado aos órgãos de comunicação social após a sua fuga:

"É uma questão política. Há muitas tentativas de apresentar o caso como algo comum de alguém que ultrapassou os limites, mas não. Eu não ultrapassei quaisquer limites. Sou inocente em relação a todas as acusações. Todas", afirmou Ghosn.

O que saiu de novo desta conferência de imprensa foram as acusações lançadas por Ghosn:

"Aprendi que a minha provação, inimaginável, dos últimos 14 meses, é o resultado da ação de indivíduos sem escrúpulos e vingativos da Nissan. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Mas não esqueçamos que eu estava a enfrentar um sistema em que a taxa de condenação é de 99,4%, e, aposto, que esse número é muito maior quando se trata de estrangeiros", adiantou o antigo homem forte do setor automóvel.

Foi uma fuga espetacular e inesperada a do antigo presidente da aliança Renault-Nissan. Carlos Ghosn abandonou Tóquio e o Japão quando aguardava julgamento e estava sob prisão domiciliária, depois de pagar uma fiança. Antes de aterrar em Beirute, a capital do Líbano, passou por Istambul. As autoridades turcas iniciaram uma investigação e detiveram várias pessoas.