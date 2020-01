Juiz ordena suspensão de programa do Porta dos Fundos

A polémica apresentou-se por altura do Natal, quando a Netflix difundiu um programa especial do Porta dos Fundos com uma outra versão de Jesus Cristo. Agora um juiz brasileiro ordenou a suspensão do programa.

O pedido foi interposto por uma associação cristã e tinha sido recusado em primeira instância. Já houve várias tentativas para travar a difusão de "A Primeira Tentação de Cristo": desde uma petição pública até um ataque com cocktails molotov à sede do grupo, no Rio de Janeiro.

"O que aconteceu foi um atentado contra a liberdade de expressão", reagia João Vicente de Castro, cofundador do grupo, a 26 de dezembro.

Um dos suspeitos desse ataque, alegadamente membro de um movimento de extrema-direita, viajou entretanto para a Rússia. A justiça brasileira abriu um inquérito por tentativa de homicídio.

Em novembro, o grupo de humoristas venceu um Emmy Internacional pelo programa especial do ano anterior, que satirizava a Última Ceia de Cristo. Agora, o Porta dos Fundos não tem dúvidas de que está a ser censurado.