Nova greve geral em França contra reforma de pensões

França volta a mobilizar-se contra a reforma de pensões de Emmanuel Macron.

Pela quarta vez, em pouco mais de um mês, o país está em greve geral e os franceses estão na rua.

Só em Paris, - diz a Confederação Geral do Trabalho - 370 mil manifestantes contestam as medidas que o governo prevê adotar em Conselho de Ministros, a 24 de Janeiro, e apresentar à Assembleia Nacional, a 17 de Fevereiro.

Entre as mais polémicas, está o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos e a uniformização dos 42 sistemas de pensões que atualmente existem em França.

Macron pediu, no entanto, ao governo para chegar a um compromisso com os sindicatos. As negociações mantêm-se, focadas no financiamento do regime de pensões.

A paralisação já provocou cortes na potência da eletricidade, está a afetar escolas, hospitais e transportes, e levou ao encerramento de monumentos como a Torre Eiffel.