Parlamento britânico aprova Brexit

O parlamento britânico deu o passo decisivo para o Brexit. Os deputados aprovaram o projeto de lei que autoriza a saída do país da União Europeia, já no final do mês.

O diploma obteve 330 votos a favor e 231 contra. A confortável maioria alcançada por Boris Johnson na eleição de dezembro, garantiu a passagem do projeto de lei, após três dias de debates bastante mais serenos do que os dos últimos três anos.

Foi uma grande vitória para o primeiro-ministro, mas não é ainda o fim da história. A data de 31 de janeiro marca o início das negociações sobre o futuro quadro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Do comércio à segurança, entre outros, há ainda muito para negociar e só Boris Johnson parece convencido que é tarefa para um ano.