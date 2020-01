As conversações com vista à adesão à União Europeia da Albânia e Macedónia do Norte são para continuar.

A garantia foi dada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em Zagrebe, na Croácia.

Von Der Leyen afirmu: "Para a Macedónia do Norte e Albânia, a porta está aberta e eles podem iniciar as negociações de adesão. Portanto, este é um processo paralelo para renovar a metodologia e para continuar com esses dois países. Nós pedimos-lhes, como disse anteriormente, para cumprirem os critérios. Eles fizeram-no, por isso não devemos mudar agora as condições ou regras para eles".

Palavras proferidas em Zagrebe, na Croácia, numa visita que marca o início da primeira presidência rotativa da União Europeia na Croácia. Uma presidência sob o lema: "Uma Europa forte num mundo de desafios".