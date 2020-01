Duas mulheres à frente da Irlanda do Norte. Arlene Foster, líder do Partido Democrático Unionista (DUP), é a nova chefe de governo; Michelle O'Neill, do Sinn Féin, é a número dois do executivo.

O entendimento entre os dois partidos permitiu este sábado por fim a nove meses de negociações e a um impasse de três anos. A Irlanda do Norte estava sem governo desde Janeiro de 2017, na sequência de um escândalo financeiro.

A coligação entre unionistas e republicanos é imposta pelo acordo de paz assinado em 1998. Desta vez, promete-se uma nova abordagem. O documento que estabelece as bases da governação chama-se mesmo: "Nova década; Nova abordagem". Melhorar a transparência e reforçar os códigos de conduta aparecem como palavras-chave.

Londres tinha ameaçado com novas eleições se não houvesse governo até segunda-feira.

Com o acordo do Brexit, a fronteira com a Irlanda confere à Irlanda do Norte um estatuto aduaneiro diferente do resto do Reino Unido, mas Belfast terá uma palavra a dizer sobre as regras comerciais que quer para o país.