Morreu o sultão de Omã

Faleceu o sultão de Omã. Qaboos bin Said, de 79 anos, o monarca mais antigo do Médio Oriente, teria problemas de saúde, fala-se de um cancro do cólon, e chegou mesmo a viajar para a Bélgica para fazer exames médicos, em dezembro. Foram declarados três dias de luto.

Qaboos bin Said assumiu o poder através de um golpe, em 1970. Ao longo das últimas décadas foi tentando modernizar o sultanato, que se transformou num destino turístico.

Foi também, ao longo dos anos, um importante interlocutor na região, e não só. Tentou ajudar a equilibrar os laços diplomáticos entre Irão e EUA, e teve um papel ativo na tentativa de resolução da crise israelo-palestiniana.

Qaboos bin Said era solteiro não teve filhos e não nomeou, publicamente, um herdeiro, o que levanta sérias preocupações no que diz respeito ao futuro do país.