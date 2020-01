Prédios de luxo são demolidos por violar leis ambientais

As autoridades do estado de Kerala, no sudoeste da Índia, procederam este sábado à demolição de dois prédios de luxo, em Kochi, por a respetiva construção ter violado leis de proteção do ambiente.

A decisão foi tomada no ano passado por um tribunal, que considerou terem os construtores desrespeitado as distâncias regulamentares e edificado os imóveis demasiado próximos da linha de água.

As demolições demoraram alguns segundos, tendo obrigado a deslocar cerca de duas mil pessoas da área, por motivos de segurança.

Outros dois edifícios vão ser demolidos na segunda-feira. A decisão do tribunal deixou em choque cerca de 300 proprietários de apartamentos afetados pelo processo.