Panda tem direito a festa pelos 100 dias de vida

Guoqing fez 100 dias e teve direito a festa. O panda nasceu em cativeiro na véspera do 70º aniversário da República Popular da China, a 30 de setembro de 2019 e recebeu por isso um nome que literalmente se traduz por "celebração nacional".

Os tratadores do Chimelong Safari Park, na província de Guangdong, dizem que a cria de panda gigante está a crescer de acordo com as melhores expectativas e já gatinha. Quando nasceu pesava 128 gramas e agora pesa 7,9 quilos.