Reunião de emergência da família real britânica

Reunião de crise em Sandringham, esta segunda-feira, para discutir o futuro do príncipe Harry e da esposa, Meghan.

A rainha Isabel II convocou a família para a sua propriedade, a 160 quilómetros de Londres. William e Harry viajam a partir de Londres; o príncipe Carlos regressa diretamente do sultanato de Omã, onde participou numa cerimónia de condolências pela morte do Sultão Qaboos bin Said. Meghan Markle, que se encontra com o filho no Canadá, deverá participar na reunião por vídeo chamada.

O encontro reflete o desejo da rainha de limitar as consequências da decisão de Harry e Meghan de se afastarem das obrigações da realeza, trabalharem e serem financeiramente independentes e dividirem o tempo entre a Grã-Bretanha e a América do Norte.

O anúncio da decisão dos duques de Sussex deixou a família real britânica em choque.

Fontes do Palácio de Buckingham dizem que há um leque de possibilidades a serem discutidas e o objetivo é chegar a acordo sobre os próximos passos, já que uma decisão final vai demorar algum tempo a ser implementada.

Entre os detalhes que precisam ser trabalhados estão questões como: quem pagará pela segurança do casal, atualmente financiada pelos contribuintes, que atividades lucrativas podem realizar e quais seriam as consequências fiscais da mudança para o Canadá ou para os Estados Unidos.

Harry, que é o sexto na linha do trono, casou-se com a atriz americana Meghan Markle no Castelo de Windsor em 2018, e o filho do casal nasceu em maio de 2019.

A decisão do casal de se distanciar da família real provocou uma reação mista. Muitos britânicos expressaram simpatia por Meghan e Harry, mas defendem que a segurança dos dois não deve continuar a ser assegurada pelos contribuintes britânicos, se eles não cumprirem as funções públicas.

A rainha, de 93 anos, granjeia uma simpatia quase unânime dos súbditos.