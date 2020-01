Vulcão entra em atividade nas Filipinas

Nas Filipinas, cerca de 8000 moradores a sul de Manila foram obrigados a abandonar as suas casas e as autoridades esperam que esse número aumente. Uma evacuação que se deve à entrada em atividade, no domingo, de um vulcão que obrigou mesmo ao encerramento do principal aeroporto da capital do país.

Já esta segunda-feira era visível a lava a sair do Taal o que torna a situação mais delicada. O aeroporto continua fechado, juntam-se escolas, outros serviços e empresas.

Há pessoas que estão a ser impedidas de deixar as suas aldeias, que estão cobertas de cinzas, devido à falta de transporte e à pouca visibilidade. Há também, e de acordo com as autoridades locais, quem se recuse a sair e abandonar os seus pertencem e há igualmente quem queira regressar a casa. O pânico, dizem, está instalado.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia lembra que a pequena ilha onde está situado este vulcão é uma zona de perigo permanente. Neste momento a região está em alerta de nível quatro numa escala de cinco.