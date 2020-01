Governo alemão aposta nos caminhos de ferro

O governo alemão assinou um acordo com a Deutsche Bahn para injetar quase 100 mil milhões de euros em infraestruturas ferroviárias, na próxima década.

No âmbito deste acordo, o governo federal vai contribuir com 62 mil milhões de euros, para a manutenção e modernização da rede de comboios existente no país. A empresa ferroviária contribiu com os restantes 24 mil milhões, num plano que vai substituir antigos caminhos de ferro e pontes ferroviárias.

Segundo o ministro dos Transportes, Andreas Scheuer, este investimento anuncia "uma era brilhante'' para as ferrovias alemãs.

A aposta na rede ferroviária faz parte da estratégia alemã, para reduzir as emissões. Tendo já reduzido o custo das viagens de longa distância em cerca de 10%.