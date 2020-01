no comment

Um pequeno tornado abateu-se sobre os arredores de um liceu da Carolina do Sul, atirando carros para cima uns dos outros e fazendo danos importantes nos campos desportivos do estabelecimento escolar. Apesar do susto, não ouve aqui registo de vítimas.

No entanto, o tornado deslocou-se depois para a vizinha Carolina do Norte, onde arrancou parte do teto de uma outra escola, ferindo três estudantes.